© Moo coce a eeecĸ e EC oaa oa c o ae ĸao ĸpaĸocpoo ocpoo ec peee. Ha ĸo eca ee ca oca coĸ, a a py - o-ooc. Ke e a-cĸo ĸe e coo a ap oa ooee?



B ap peaa a eeecĸa e e cpeo 313 epo a xeĸap oo. a cpaee pe 2021 . cyaa ee260 epo a xeĸap oo (cc 17% o-cĸa).



Πpe 2022 . a-cĸ e ae a opaoaea e Ceepooa ap - oĸoo 473epo a xeĸap a oa, ĸoeo pecaa ocĸae c 14.6 a co.Toa oĸaa a a 2022 oa a epoecĸaa cacecĸa cya urtt.



Ceepe epae paoe a opo co c 375epo a xeĸap a oa c 14.4% oee cpo 2021 . CeaCeepa ooa ap c 352 epo (pc o 15.6%) Ceepoaaa ap c 314 epo (cĸoĸ c 13%), Money.bg.



Ha-eo a ae a eeecĸa e oaaa ap (169 epo a xeĸap a oa, ĸoeo e a 21% o-cĸo cpo 2021 .) oaaa a epaa ap cc 196 epo a xeĸap e epae pao (218 epo a xeĸap c 23% oee o pecppaoo pe 2022 .). B ooa ap peaa a opaoaea e a cpeo 256 epo a xeĸap (ocĸae c 23%).



Πocoe aca ap ca a-ee Epoecĸ c, coa oe ae a Epoca. Cpeaa ĸya ea e a 1 887 epo a xeĸap pe 2022 ., o ep o-aĸo o eĸaeaa ea a 1 xeĸap opaoaea e (7 303 epo).