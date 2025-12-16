През 2025 г. 32,7% от хората на възраст 16-74 години в ЕС са използвали инструменти за генеративен изкуствен интелект (ИИ). Повечето хора са ги използвали за лични цели (25,1%), докато 15,1% са ги използвали за работа и 9,4% за формално образование.Тази информация идва от данни за използването на ИКТ в домакинствата и от отделни лица, публикувани днес от Евростат и цитирани отСред страните от ЕС използването на инструменти за генеративен ИИ е било най-разпространено в Дания (48,4%), Естония (46,6%) и Малта (46,5%).За разлика от това, най-ниските дялове на хората, използващи инструменти за генеративен ИИ, са регистрирани в Румъния (17,8%), Италия (19,9%) и България (22,5%).