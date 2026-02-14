Дионисиево шествие пренесе жителите и гостите на града в атмосферата на предстоящата Международна изложба за лозарство и винарство ВИНАРИЯ 2026. Много хора се включиха в традиционното шествие. Кукери от селата Климент, Иван Вазово и Столетово, гайдари от ансамбъл "Еподай“ и състав от пловдивския фолклорен ансамбъл "Тракия“ дефилираха от градинката до Римския стадион по ул. "Александър Батенберг“ до пл. "Стефан Стамболов“.Деца и родители се надпреварваха да правят снимки и видеоклипове на шествието. На площад "Стефан Стамболов“ бяха разположени бъчви със 100 литра вино на изба "Ямантиеви“ за почерпка на присъстващите. Дионисиевото шествие бе организирано три дни преди старта на ВИНАРИЯ и символично възвести началото на престижното изложение в Международен панаир Пловдив.ВИНАРИЯ 2026 ще се проведе от 17 до 21 февруари и ще покаже колекции от вина и високоалкохолни напитки, както и иновации за индустрията. Експонати от България, Гърция, Турция, Румъния, Пакистан, Италия, Испания, Франция, Чехия и Нова Зеландия ще впечатлят посетителите. Главният директор на Панаира честити 14 февруари - Деня на виното и любовта и вдигна първата наздравица, като покани пловдивчани на предстоящите изложби. Вчера завършиха дегустации в Международния конкурс ВИНАРИЯ 2026.Над 200 проби от 5 държави бяха оценени по време на дегустациите, които по традиция се провеждат в навечерието на Международната специализирана изложба ВИНАРИЯ. Сред представените напитки бяха бели и червени вина от нови и стари реколти, пенливи, ароматизирани вина и спиртни напитки. За да се гарантира обективността на оценките, се използва компютърна система, одобрена от международната организация OIV.Според членовете на международното жури качеството продължава да се повишава, а реколта 2025 се отличава с особено силно представяне."Вината от реколта 2025 г. са впечатляващи в сравнение с предходни дегустации. Реколтата е по-добра от 2024 г., особено при белите вина. Всички проби бяха чудесни при белите“, заяви председателят на журито д-р Димитър Гайдарски. По думите му червените вина се отличават с по-плътно тяло, по-високо съдържание и сериозен потенциал за стареене. "Доста хубави плодово натоварени червени вина се съревновават за престижните отличия на ВИНАРИЯ 2026“, допълни той. Според д-р Гайдарски купажните вина обединяват характеристиките на няколко сорта и дават добър резултат, като подчерта значението на местните сортове Мавруд, Рубин и Гъмза в комбинации с международни.В дегустационните комисии участваха известни български енолози, сомелиери и международни експерти, участвали в журита на световни винени конкурси.Според италианския експерт Маурицио Ферери всяка следваща година в дегустациите се представят все по-качествени вина. "Има интересни предложения, които могат успешно да се наложат на пазара“, коментира той. По думите му през последните години се наблюдава тенденция към по-висока консумация на вино и по-нисък интерес към твърдия алкохол. "Предпочитат се по-леките вина, като Совиньон блан и Пино гри, а при червените – по-омекотени вкусове“, уточни Ферери. Той допълни, че плодовите аромати са по-скоро временна мода при Дионисиевата напитка.Известният сомелиер Вихрен Велков, който е шампион на България за 2012 година определи конкурса за престижния приз "Златен ритон“ като "български форум на световно ниво“ и апелира повече винопроизводители да се включат в него. "Радвам се, че тази година конкурсът се завръща към първоначалния си замисъл и че в дегустациите участват проби на изложители във ВИНАРИЯ 2026. Комисиите са съставени от качествени енолози и утвърдени имена, с които съм работил като сомелиер. Мога да гарантирам, че тези експерти си вършат чудесно работата“, коментира Велков. Според него червените вина тази година доминират като качество.Сред дългогодишните членове на дегустационните комисии е и енологът Бойка Стоева, чиито вина са били носители на призове "Златен ритон“. "Тази година колегите са представили много добри вина. Според мен младите бели бяха с чудесни характеристики, но при червените от стари реколти сме по-силни“, уточни Стоева. Според нея напоследък фокусът на потребителите се е обърнал към белите вина, но през зимния период се предпочитат червените.За първи път като енолог и сомелиер в журито участва Десислава Костадинова. "Определено съм благодарна за честта, която ми се даде, защото имам специални чувства към ВИНАРИЯ,“ сподели тя. По думите ѝ тази година червените вина са изпъкнали особено силно, както и белите от местни сортове. "Определено ще ги потърся на пазара и ще искам да работя с тях“, допълни Десислава Костадинова. Тя изрази надежда повече български производители да се включат в следващото издание, защото ВИНАРИЯ остава емблема на бранша.“Дългогодишният участник в дегустационното жури Ангел Кузманов също подчерта високото ниво на представените проби. "Тази година мнението ми е, че новата реколта бели сортове, както и старите от червени са изключително качествени вина, както от България, така и в чужбина“, коментира Кузманов. Той сподели, че от четвърти курс е участвал във ВИНАРИЯ и не е пропускал нейно издание, като пази незабравими спомени.Според експертите инвестициите в модерно оборудване продължават да дават добър резултат и да очертават положителна перспектива на винарския сектор.Победителите в престижния конкурс ВИНАРИЯ ще станат ясни на 18 февруари 2026 г., когато на тържествена церемония в Конгресния център на Международен панаир Пловдив ще бъдат връчени наградите "Златен ритон“ и медали.