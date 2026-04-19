Според екзитпола на социологическа агенция "Алфа Рисърч" към 20:00 ч. коалицията на Радев "Прогресивна България" продължава да води убедително с 38,1%. Избирателната активност към този час е 51,1%.
На второ място остават ГЕРБ-СДС с 15,9%, следвани от ПП-ДБ с 14,1%.
Четвърта позиция е за ДПС - 7,9%. Петото място заемат "Възраждане" - 4,9%, а БСП е на ръба - с 4,1%.
