бедствено положение е обявено на територията на община Царево, считано от 06:00 часа на 03.10.2025 г., за срок от 7 дни.
В периода от 00:00 ч. днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време! Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.
Къмпинг "Арапя" също е под вода. Читател на "Фокус" ни изпрати снимки от мястото, на които ясно се виждат пораженията от големите количества дъжд и силния вятър. Затворен за движение е пътя от град Царево през к-г "Арапя" и Оазис до "Лозенец".
Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони. Призоваваме гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания.
