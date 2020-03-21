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Êóí÷åâ: Àêî âñè÷êè ñè îñòàíàò âêúùè, âèðóñúò ùå èç÷åçíå ñëåä 14 äíè
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 21:20 / 21.03.2020Êîìåíòàðè (14)68
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Àêî 100% îò õîðàòà ñè îñòàíàò âêúùè, âèðóñúò ùå èç÷åçíå ñëåä 14 äíè. Àêî ãëåäàìå ïðàêòèêàòà íà äðóãè ñòðàíè, òî ìåðêèòå ó íàñ íå ñà íàé-êðóòèòå. Èìà îùå ñòúïêè, êîèòî ìîãàò äà ãè çàòåãíàò, íî àç ñå íàäÿâàì òîâà äà íå ñå íàëàãà. Òîâà çàÿâè çäðàâíèÿò èíñïåêòîð Àíãåë Êóí÷åâ ïðåä Íîâà òâ.

"Ïîëèöèÿòà íÿìà äà äîïóñêà ïîñåùåíèåòî íà ïàðêîâåòå è íàé-âå÷å ñòðóïâàíåòî íà õîðà. Ñ òåçè ìåðêè íèå íÿìàìå çà öåë äà ñïðåì æèâîòà èëè áèçíåñà. Õîðàòà òðÿáâà äà îñúçíàÿò, ÷å àêî íå ãè ñïàçâàò, èìà è äðóãè âúçìîæíîñòè. Òðÿáâà äà ñå ñïðàâèì ñ òîâà. Âñè÷êè åêñïåðòè êàçâàò, ÷å åäèíñòâåíèÿò øàíñ å ñîöèàëíîòî äèñòàíöèðàíå. Òîâà å åäèíñòâåíîòî, êîåòî íàé-äîáðèòå ó÷åíè â òàçè îáëàñò ïðåïîðú÷âàò. Àêî 100% îò õîðàòà ñè îñòàíàò âêúùè, ñëåä 14 äíè âèðóñà íÿìà äà ãî èìà. Òîâà ðàçáèðà ñå å íåâúçìîæíî", çàÿâè Àíãåë Êóí÷åâ.

Òîé îáÿñíè, ÷å å íÿìàëî ñòðàíà ïî ñâåòà, êîÿòî äà å áèëà ãîòîâà çà ñëó÷âàùîòî ñå. "Íèêîé ïî ñâåòà íå î÷àêâàøå, ÷å ñêè êóðîðòèòå ùå ñòàíàò òàêîâà îãíèùå íà çàðàçàòà. Â íà÷àëîòî íà êðèâàòà ñìå. Õóáàâîòî å, ÷å ãî îòëîæèõìå äîñòà. Ïðàâèì ïîëåâàòà áîëíèöà, çàùîòî òðÿáâà äà áúäåì ãîòîâè íà âñè÷êî. Àêî âúëíàòà å ìíîãî ãîëÿìà, å íóæíî äà ïîìîãíåì íà âñåêè", äîáàâè Êóí÷åâ.

Òîé êîìåíòèðà è âúëíàòà îò íåäîâîëñòâî íà ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë îòíîñíî åêèïèðîâêàòà, êîÿòî èì å ïðåäîñòàâåíà.

"Äî òîçè ìîìåíò îñòàâêà ñà ïîäàëè 1 ëåêàð è 3 ìåäèöèíñêè ñåñòðè. Òîâà íÿìà êàê äà å íàöèîíàëåí ïðîáëåì. Íÿìà ëå÷åáíî çàâåäåíèå, â êîåòî ñå ëåêóâà áîëåí îò êîðîíàâèðóñ, â êîåòî íÿìà âñè÷êè íóæíè ïðåäïàçíè ñðåäñòâà. Ãàðàíòèðàì çà òîâà", êàçà Êóí÷åâ.

"Çàðàäè äåéñòâèÿòà íà ïî-íåñúçíàòåëíèòå õîðà, ìîæå äà ñå íàëîæè äà ñå âúâåäàò ïî-ñòðîãè ìåðêè. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å èçëèçàíåòî îò âêúùè ùå ñòàâà ìíîãî òðóäíî è ñàìî ñëåä ñåðèîçíà ïðè÷èíà", çàâúðøè Êóí÷åâ.

Îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ó íàñ å 163. Â Ñîôèÿ äíåñ ñà ðåãèñòðèðàíè 18 íîâè ñëó÷àÿ è òàêà îáùèÿò áðîé íà ñëó÷àèòå â ñòîëèöàòà å 103. Òîâà îáÿâè ïðîô. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè, øåô íà Íàöèîíàëíèÿò ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà, íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã ñëåäîáåä.

"Èìàìå 21 ïîòâúðäåíè ñëó÷àÿ çà äåíÿ. Îáùèÿò áðîé çàðàçåíè òàêà ñå ïîêà÷è íà 163, îò êîèòî òðèìà ïî÷èíàëè è òðèìà îçäðàâåëè", êàçà Ìóòàô÷èéñêè.



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Êàê ãî èç÷èñëèõòå, ÷å ùå èç÷åçíå ñëåä 14 äíè!ðŸ˜„ Òîé äà íå å ïðîãðàìèðàí!ðŸ˜·
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Àêî âèðóñúò ñå ïîÿâè ñëåä 1 ìåñåö îòíîâî, íÿìàìå èìóíèòåò, íÿìà ëå÷åíèå è íÿìà âàêñèíà, êàêâî ïðàâèì òîãàâà?!?
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"Ïîâÿðâàõìå" ìó. Äàíî ïîíå â íà÷àëîòî íà ëÿòîòî ìàõíàò êàðàíòèíàòà äà ìîæåì äà ñå ïîðàäâàìå íà ïðèðîäàòà è ñëúíöåòî. Ìàêàð ÷å ìíîãî ñå ñúìíÿâàì.
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Èòàëèÿ, êàòî ñà ñè âêúùè îò 2 ñåäìèöè òàêà èì å èç÷åçíàë âèðóñà, ÷å îùå ìàëêî è òå ùå èç÷åçíàò ñ íåãî ðŸ¤¬ðŸ¤¬ðŸ¤¬
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Ñàìî ÷å ....òîâà íÿìà êàê äà ñå ñëó÷è. ×îâåêà ãî îáÿñíè ñúâñåì ÿñíî .
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ñóïåðâàæíî ñúîáùåíèå îò "Êàóôëàíä", çà äà ñå èçáåãíå çàðàçàòà!
15:04 / 20.03.2020
Ïðèÿòåë íà äèäæåÿ ñ êîðîíàâèðóñ îò Âàðíà: Äîðè ìåí íå ïðåäóïðåäè ñëåä çàâðúùàíåòî ñè, áðàõ ÿäîâå â Èíôåêöèîçíîòî
17:39 / 20.03.2020
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09:02 / 19.03.2020
"Çàìðúçíàõà" ëè âàðíåíöè?
14:21 / 19.03.2020
17 íîâè çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ! ×åòèðè ïîëîæèòåëíè ïðîáè íà õîðà îò Äîáðè÷ âúâ âàðíåíñêàòà ëàáîðàòîðèÿ
17:03 / 20.03.2020
Íàä 290 ïîëèöåéñêè ïðîâåðêè âúâ Âàðíà äíåñ
17:50 / 20.03.2020
Êðàäåö îò Âàðíà âöåïåíè îò ñòðàõ æåíà ïîñðåä íîù, çàäèãíà îáèöà îò óõîòî é, äîêàòî ñïè
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