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|Êóí÷åâ: Àêî âñè÷êè ñè îñòàíàò âêúùè, âèðóñúò ùå èç÷åçíå ñëåä 14 äíè
"Ïîëèöèÿòà íÿìà äà äîïóñêà ïîñåùåíèåòî íà ïàðêîâåòå è íàé-âå÷å ñòðóïâàíåòî íà õîðà. Ñ òåçè ìåðêè íèå íÿìàìå çà öåë äà ñïðåì æèâîòà èëè áèçíåñà. Õîðàòà òðÿáâà äà îñúçíàÿò, ÷å àêî íå ãè ñïàçâàò, èìà è äðóãè âúçìîæíîñòè. Òðÿáâà äà ñå ñïðàâèì ñ òîâà. Âñè÷êè åêñïåðòè êàçâàò, ÷å åäèíñòâåíèÿò øàíñ å ñîöèàëíîòî äèñòàíöèðàíå. Òîâà å åäèíñòâåíîòî, êîåòî íàé-äîáðèòå ó÷åíè â òàçè îáëàñò ïðåïîðú÷âàò. Àêî 100% îò õîðàòà ñè îñòàíàò âêúùè, ñëåä 14 äíè âèðóñà íÿìà äà ãî èìà. Òîâà ðàçáèðà ñå å íåâúçìîæíî", çàÿâè Àíãåë Êóí÷åâ.
Òîé îáÿñíè, ÷å å íÿìàëî ñòðàíà ïî ñâåòà, êîÿòî äà å áèëà ãîòîâà çà ñëó÷âàùîòî ñå. "Íèêîé ïî ñâåòà íå î÷àêâàøå, ÷å ñêè êóðîðòèòå ùå ñòàíàò òàêîâà îãíèùå íà çàðàçàòà. Â íà÷àëîòî íà êðèâàòà ñìå. Õóáàâîòî å, ÷å ãî îòëîæèõìå äîñòà. Ïðàâèì ïîëåâàòà áîëíèöà, çàùîòî òðÿáâà äà áúäåì ãîòîâè íà âñè÷êî. Àêî âúëíàòà å ìíîãî ãîëÿìà, å íóæíî äà ïîìîãíåì íà âñåêè", äîáàâè Êóí÷åâ.
Òîé êîìåíòèðà è âúëíàòà îò íåäîâîëñòâî íà ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë îòíîñíî åêèïèðîâêàòà, êîÿòî èì å ïðåäîñòàâåíà.
"Äî òîçè ìîìåíò îñòàâêà ñà ïîäàëè 1 ëåêàð è 3 ìåäèöèíñêè ñåñòðè. Òîâà íÿìà êàê äà å íàöèîíàëåí ïðîáëåì. Íÿìà ëå÷åáíî çàâåäåíèå, â êîåòî ñå ëåêóâà áîëåí îò êîðîíàâèðóñ, â êîåòî íÿìà âñè÷êè íóæíè ïðåäïàçíè ñðåäñòâà. Ãàðàíòèðàì çà òîâà", êàçà Êóí÷åâ.
"Çàðàäè äåéñòâèÿòà íà ïî-íåñúçíàòåëíèòå õîðà, ìîæå äà ñå íàëîæè äà ñå âúâåäàò ïî-ñòðîãè ìåðêè. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å èçëèçàíåòî îò âêúùè ùå ñòàâà ìíîãî òðóäíî è ñàìî ñëåä ñåðèîçíà ïðè÷èíà", çàâúðøè Êóí÷åâ.
Îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ó íàñ å 163. Â Ñîôèÿ äíåñ ñà ðåãèñòðèðàíè 18 íîâè ñëó÷àÿ è òàêà îáùèÿò áðîé íà ñëó÷àèòå â ñòîëèöàòà å 103. Òîâà îáÿâè ïðîô. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè, øåô íà Íàöèîíàëíèÿò ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà, íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã ñëåäîáåä.
"Èìàìå 21 ïîòâúðäåíè ñëó÷àÿ çà äåíÿ. Îáùèÿò áðîé çàðàçåíè òàêà ñå ïîêà÷è íà 163, îò êîèòî òðèìà ïî÷èíàëè è òðèìà îçäðàâåëè", êàçà Ìóòàô÷èéñêè.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1016
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Êîìåíòàðè (14)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñóïåðâàæíî ñúîáùåíèå îò "Êàóôëàíä", çà äà ñå èçáåãíå çàðàçàòà!
15:04 / 20.03.2020
Äèäæåÿò ñ êîðîíàâèðóñ îò Âàðíà îò áîëíè÷íàòà ñòàÿ: Îáùî âçåòî ñúì ñóïåð!
09:02 / 19.03.2020
"Çàìðúçíàõà" ëè âàðíåíöè?
14:21 / 19.03.2020
Íàä 290 ïîëèöåéñêè ïðîâåðêè âúâ Âàðíà äíåñ
17:50 / 20.03.2020
Àêòóàëíè òåìè
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