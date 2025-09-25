Цените на имотите в България продължават да се покачват, показват последните данни на Националната статистика.За една година жилищата са увеличили стойността си с 15,5%, а само за второто тримесечие на годината спрямо първото ръстът е 3,8%.Най-сериозно увеличение се отчита в Бургас – 6,2% за второто тримесечие. Следват София, Пловдив, Варна и Стара Загора.В морския град интересът е особено висок както от чужденци, така и от купувачи от близките градове."Цените се покачват прогресивно все повече и повече. Примерно имот, който преди три години струваше 72 000 евро, тази година струва 200 000 – това наистина е шок!“, споделя пред bTV Юлия Николова, която търси имот за езиков център.Брокерите обясняват, че част от купувачите идват от градове като Сливен, Стара Загора, Нова Загора и Пловдив, за да придобият жилище, което използват основно през уикенда.В София строителните компании също работят на пълни обороти. В момента една от тях изгражда 10 сгради едновременно. Най-голямо търсене има за двустайни и четиристайни апартаменти."Покачването на стойността на земята, себестойността на самото строителство като цяло, цените на материалите и на труда – всичко това води до ръст на крайната цена“, коментира Петър Сотиров, представител на строителна компания.Заедно с поскъпването на жилищата растат и месечните вноски по ипотеките. При заем от 200 000 евро за срок от 20 години, средната месечна вноска достига около 2107 лв."Размерът на търсените кредити расте. Единственото нещо, което не се променя, са лихвите – те остават стабилни през последната половин година“, обяснява финансовият анализатор Иван Стайков.Експертите предупреждават, че цените на имотите се увеличават с по-бързи темпове от средната работна заплата, което ще направи покупката на жилище все по-недостъпна за определени групи от купувачи.