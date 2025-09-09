Засилва се тенденцията хора да купуват стари апартаменти в лошо състояние или жилища в сгради ново строителство, които ремонтират и пускат на пазара на по-висока цена с цел реализиране на печалба, разказаха брокери на имоти.Голямо е търсенето на напълно готови апартаменти с подови настилки, боядисани стени и оборудвани бани, в които човек може да сложи мебели и веднага да се нанесе или да ги даде под наем. За такива жилища в сгради ново строителство в добър район на София купувачи много бързо се намират. Сред причините за това е, че на пазара има натрупано очакване за продължаващ ръст на цените на имотите.Хората, които търсят апартамент с цел инвестиция и реализиране на печалба, купуват в големите градове на страната, тъй като ръстът на цените там е много по-висок в сравнение с по-малките населени места. Много хора се местят от по-малки към по-големи градове, което води до ръст на търсенето на имоти. Освен това в по-големите градове доходите на хората са по-високи, което също е фактор за увеличение на покупките на жилища.Около 30 на сто от покупките на жилища са в сгради в строеж, казват брокери. Много хора избират да купят имот преди окончателното му завършване заради по-ниската цена. Повечето сделки с жилища се сключват от хора, които търсят имот за живеене. Общо за страната около 25 на сто от сделките с жилища са с инвестиционна цел. Бургас е градът с най-голям дял на инвестиционните сделки, които са над 40 на сто. Много хора купуват имоти в града с цел краткосрочно отдаване под наем, пише "Труд".