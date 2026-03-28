Курсанти-военни лекари са сред най-добрите студенти на България
© ВМА
В 19-ото издание на престижния конкурс двама представители на специалността – курсант главен старшина Георги Костадинов и курсант главен старшина Тодор Тачев, бяха наградени в категория "Сигурност и отбрана“, съответно първо и трето място. Това съобщиха от Военно-медицинската академия.
Отличията са поредно доказателство за високото ниво на подготовка на бъдещите военни лекари – професионалисти, които съчетават медицинска експертиза, военна подготовка и лидерски качества. Обучението им се реализира в рамките на тристранния проект между Военномедицинската академия (ВМА), Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ и Медицински университет “Проф. Параскев Стоянов“ - Варна, който създава уникална възможност за комплексно развитие и реализация.
ВМА последователно насърчава участието на своите възпитаници в национални и международни конкурси, научни форуми и обществени инициативи. Постигнатите успехи не са изолирани случаи, а резултат от системна работа, мотивация и стремеж към професионално съвършенство.
Младите военни лекари нееднократно са доказвали, че са сред най-подготвените и ангажирани студенти в страната. Техните постижения утвърждават авторитета на военномедицинското образование и са ясен знак, че инвестицията в тяхното развитие дава устойчиви и значими резултати.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.