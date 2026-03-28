За поредна година възпитаници на специалността "Военен лекар“ бяха отличени в рамките на Националния приз "Студент на годината“, организиран от Националното представителство на студентските съвети.В 19-ото издание на престижния конкурс двама представители на специалността – курсант главен старшина Георги Костадинов и курсант главен старшина Тодор Тачев, бяха наградени в категория "Сигурност и отбрана“, съответно първо и трето място. Това съобщиха от Военно-медицинската академия.Отличията са поредно доказателство за високото ниво на подготовка на бъдещите военни лекари – професионалисти, които съчетават медицинска експертиза, военна подготовка и лидерски качества. Обучението им се реализира в рамките на тристранния проект между Военномедицинската академия (ВМА), Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ и Медицински университет “Проф. Параскев Стоянов“ - Варна, който създава уникална възможност за комплексно развитие и реализация.ВМА последователно насърчава участието на своите възпитаници в национални и международни конкурси, научни форуми и обществени инициативи. Постигнатите успехи не са изолирани случаи, а резултат от системна работа, мотивация и стремеж към професионално съвършенство.Младите военни лекари нееднократно са доказвали, че са сред най-подготвените и ангажирани студенти в страната. Техните постижения утвърждават авторитета на военномедицинското образование и са ясен знак, че инвестицията в тяхното развитие дава устойчиви и значими резултати.