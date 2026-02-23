Румен Радев.
Той коментира старта на служебния кабинет "Гюров“.
"Със съжаление със фалстарт, което не е хубав нито за служебния кабинет, нито за гражданите. Все още е възможно да се обърне този тренд. Дано оттук нататък действията са по-смислени.“
Според него те се очертават да бъдат такива и посочи заявката за борбата с главния прокурор.
По думите му засега оценката е по-скоро имиджова, тъй като правителството реално не е имало време да предприеме конкретни действия.
Кутев подчерта пред БНТ, че фокусът около предстоящите избори трябва да бъде върху Министерството на вътрешните работи.
"Разбира се, че МВР е във фокуса, защото оттам идва основата. Работата на правителството е да спре криминалното купуване на гласове. Когато говорим за избори, нека сме наясно, че дори служебното правителство няма кой знае какво отношение към изборите. По Конституция за изборите се грижат независими органи, какъвто е ЦИК. Правителството трябва да свърши онези общи, паралелни неща, които касаят изборите - да осигури реда, да спре криминалното купуване на гласове, да спре изборната мафия."
Според него масова подмяна на кадри в системата не е решение.
"Не вярвам, че всички в системата са гнили“, коментира той.
Относно съдебната система Кутев е категоричен, че трябва да се търси общо съгласие по това как да бъде променена системата и то да е работещо.
Той подчерта, че досегашните идеи за съдебна реформа не са дали работещи решения.
Кутев прогнозира сериозна обществена подкрепа за бъдещия политически проект на Румен Радев.
"Имаме възможност за реална промяна в България благодарение на участието на Радев в политиката.“
Той обаче подчерта, че успехът зависи както от избирателите, така и от самия Радев и неговия екип. По думите му три различни качества трябват на един политик – да спечели избори, да състави правителство и да управлява успешно. Третото качество не сме го виждали отдавна.
Според Кутев бъдещите коалиционни формули ще зависят изцяло от резултатите на изборите.
Кутев: Служебният кабинет тръгна зле, но все още може да обърне тренда
© БНТ
Още по темата
/
ЦИК праща писмо до ЕК чрез МВнР, за да разбере защо Цицелков има забрана да участва в наблюдение на избори
12:05
"Тренд": Пет сигурни формации в следващия парламент, Румен Радев е първи с 32.7%, а след него е ГЕРБ
08:31
Стоил Цицелков: Аз съм първият министър в най-новата история на България, хвърлил оставка по морални причини
22.02
Евгений Кънев: Поздравявам Андрей Гюров, че е успял за толкова малко време да събере такъв екип
22.02
Вежди Рашидов за Цицелков: Самото му назначаване беше "напълно неадекватно" и израз на поредно безхаберие
21.02
Още от категорията
/
"Възраждане": Искаме обяснение за американските военни самолети на летището в София! Това е недопустимо!
22.02
Бившият председател на ДАНС: Като че ли думите на Цицелков и тези на Гюров бяха в посока на това да се прикрият част от нещата
21.02
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденията за поискани оставки във връзка с казуса "Петрохан"
21.02
МЗ: Не сме взимали решения за освобождаване на директори на лечебни заведения по политически или изборни съображения
21.02
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток, но призова гражданите да подават сигнали
21.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.