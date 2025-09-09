ЗАРЕЖДАНЕ...
Лавров нарече "глупости" твърденията за предполагаема руска атака срещу самолета на Фон дер Лайен
"Наскоро едва не убихме Урсула фон дер Лайен, която долетя дотук със самолет или хеликоптер до различни страни, настройвайки ги срещу нашата страна. И изведнъж те казаха, че Русия е "изключила“ GPS-а и самолетът или хеликоптерът може да са се разбили. След това, между другото, самите представители на Европейския съюз се дезавуираха от тези глупости“, добави още Лавров.
"Фокус" припомня, че на 1 септември Financial Times съобщи, че самолетът, превозващ председателя на ЕК, при опит за кацане на летището в България се е оказал без работеща GPS система заради "руска намеса".
Преди дни премиерът Росен Желязков каза, че "транспондерът на самолета е излъчвал постоянно и с добро качество на сигнала, нямало е данни за заглушаване".
"Никога не сме твърдели, че инцидентът със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив, е целенасочен", заяви пък говорителят на ЕК Ариана Подеста.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова също коментира случая с доста голяма доза ирония.
