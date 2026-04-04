Отбелязваме Лазаровден. Празникът се пада винаги в съботата на седмицата, предхождаща Великден. По традиция на Лазаровден се откъсват зелени върбови клонки, които ще красят вратите на следващия ден - Връбница (Цветница).

На Лазаровден имен ден празнуват: Лазар, Лазо, Лачо, Лъчезар.

Лазаровден или Лазарница е християнски празник, кръстен на Свети Лазар. В Новия Завет Лазар e ученик на Христос и брат на Мартa и Мария-Магдалина, кoготo Иисус извежда от гроба и възвръща към живот. Според преданието Лазар живее още 30 години и умира като епископ на гр. Китон (остров Кипър). Самото име на светеца е символ на здраве и дълголетие.

Лазаровата събота цели да припомни на вярващите за Божията милост. На Лазарова събота е препоръчително да присъствате на църковна служба. Молим се за изцеление на тежки болести.

Според народните традиции у нас на трапезата задължително се слагат питка, мед и яйца. Яйцата са част от обичая Лазаруване. Лазарките получават дарове яйца, когато обикалят домовете. Обичаят се изпълнява от неомъжени момичета. Те обикалят домовете, пеейки празнични песни. Вярва се, че влизането на лазарки у дома вещае здраве и берекет.

На Цветница по време на утренята се благославят върбови клонки и се раздават на богомолците. Клонки държим в ръце по време на цялата Литургия и така показваме, че и ние, както древните жители на Йерусалим, посрещаме Иисус Христос като Цар и Спасител.