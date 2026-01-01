Наричат Вършец “град на здравето". Красивият старопланински град напълно е заслужил това определение и с гордост носи девиза си. Лечебната сила на водата във Вършец е позната още от римско време, а от 1850-та година градчето е известено място за балнеолечение и възстановяване. Целогодишно се посещава не само от българи. Във Вършец идват за лечение хора от Турция, Гърция и близката Румъния.Вършец е единственият курорт в Северозападна България. Най-интересната атракция е Новата минерална баня, която е построена през 1930-та година. Парапетите около големите басейни в банята са с плочки, доставени още тогава от Италия.И двете минерални бани са държавни. Те са към Специализираната болница за рехабилитация “Св. Мина" във Вършец. Водолечението в Новата баня е комфортно, не само заради двете крила с басейни, които са проектирани и построени с тази цел. В банята има и 10 кабинкови вани.Какви заболявания може да се лекуват във Вършец?Минералната вода в банята е с температура 36,4 градуса. Ползва се за водолечение – вътрешно и външно (басейни, вани, подводен масаж). Водата може и да се пие, като в този случай се препоръчва на всички, които имат проблеми с храносмилателната система, черния дроб и жлъчния мехур.Заради уникалния си състав водата от Вършец е единствената българска минерална вода, включена в световния Топ 20 на минералните води.Ето и списък на заболяванията, които се повлияват добре след водолечение във Вършец– Болести на централната нервна система: неврози и неврастении.– Възстановяване след инсулт и инфаркт, мозъчно-съдова болест.– Детска церебрална парализа.– Отоневрологични заболявания.– Лечение на хипертония.– Исхемична болест на сърцето (ИБС).– Заболявания на периферната нервна система: радикулити, плексити, неврити, полиневрити и др.– Болести на опорно- двигателния апарат и възстановяване след фрактури.– Луксации при деца и възрастни.– Контузии и разкъсване на ставни връзки.В Специализираната болница за рехабилитация “Св. Мина" във Вършец могат да се лекуват и професионални заболявания: полиневропатии, вибрационна болест, интоксикации.Минералната вода повлиява добре и различни заболявания на кожата, като трофични язви, невродермит, хронични екземи.И не на последно място – лечението и профилактиката с минерална вода се препоръчва при състояния на физическа и умствена преумора и пренапрежение, за общо профилактично укрепване и закаляване и възстановяване след оперативни интервенции.Градът е чудесна дестинация за хора, които искат да отслабнат, както и такива, които страдат от диабет.Природни забележителности във ВършецВършец ще изненада посетителите с Булеварда на чинарите, от двете страни на който са разположени красиви вили, построени през 30-те години на 20-ти век. Градският парк е втори по големина у нас, след Борисовата градина в София. Освен парка, има и Слънчева градина (наречена така, защото е във формата на слънце), която минава покрай минералните бани. "Старата баня“ е построена през 1910-та година, а "Новата баня“ – две десетилетия след нея. Заради в стила на “Новата баня" (късен европейски барок), гостите на града я сравняват с дворец.В близост до града са пещерата Леденика, ски-пистите под връх Ком /2016м/ и връх Тодорини кукли /1785м/. Запалените планинари ще бъдат пленени от красотата на величествения старопланински венец Козница.Може да посетите и Клисурския манастир, който е построен през ХІІ век и е четвъртия по големина манастир в България.