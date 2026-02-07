Легендарният Боян Петров, който остана завинаги на 45
© БГНЕС
Покойният алпинист расте с любов към природата и приключенията, която по-късно оформя неговия професионален и житейски път. Той завършва Софийския университет "Св. Климент Охридски“, специалност зоология и екология, и става част от екипа на Националния природонаучен музей при БАН.
Петров оставя значително научно наследство - над 40 научни публикации, 35 популярни статии и няколко книги, част от които са сборници с впечатления от експедициите му.
Боян Петров започва алпинистичните си приключения през 2001 г. и постепенно се превръща в най-успешния български катерач на върхове над 8000 м.
Значими върхове:
Гашербрум I (Gasherbrum I) – ~8080 м: първи български връх над 8000 м (изкачен през 2009 г., без допълнителен кислород)
Канчендзьонга (Kangchenjunga) – 8586 м: първи български връх, изкачен без кислород (2014)
Броуд Пийк (Broad Peak) – ~8051 м: изкачен без кислород (2014)
К2 (K2) – 8611 м: първи български изкачен без кислород (2014)
Манаслу (Manaslu) – 8163 м: първи българин на върха без кислород (2015)
Аннапурна (Annapurna) – 8091 м: изкачен без кислород (2016)
Макалу (Makalu) – 8485 м: без кислород (2016)
Нанга Парбат (Nanga Parbat) – 8126 м: изкачен без кислород (2016)
Гашербрум II (Gasherbrum II) – 8035 м: без кислород (2017)
Дхаулагири (Dhaulagiri) – 8167 м: без кислород (2017)
Изкачването на Broad Peak и K2 само за 8 дни е световно постижение, а признанието от легендата Райнхолд Меснер и филмът "3×8000“ го правят известен не само в България, но и сред световната алпийска общност.
Петров не само е изключителен спортист, но и пример за преодоляване на трудности: живее с диабет; преборва две онкологични заболявания; преживява сериозни травми, включително падане в цепнатина на ледник и счупен крак.
През май 2018 г. Боян тръгва към върха Шиша Пангма (8027 м) в Хималаите, част от амбицията му да изкачи всички 14 осемхилядника без кислород.
На 5 май той изчезва на около 7500 м, а след тежката спасителна операция и международни усилия, следите му се губят.
Към днешна дата се смята, че той е паднал в цепнатина по пътя към върха, оставяйки след себе си незаличим спомен за смелост, отдаденост и любов към планината.
Боян Петров не беше просто велик алпинист - той беше съпруг и баща, чиито корени останаха твърдо свързани със семейството му. Неговата съпруга, Радослава Ненова, често споделя в интервюта истината за тяхната връзка - как любовта им е била не само подкрепа, но и свобода да следват мечтите си, пишат от Ladyzone.
Тя е споделяла, че не може да приеме, че той "няма да се върне никога“ и че за нея той "никога не умира“.
