ЗАРЕЖДАНЕ...
Лекар: Силно препоръчително е да си сложите ваксина за грип и COVID
©
Изцяло независимо от тежкото остро протичане Ковид има още един проблем, който грипът няма - води до дълъг Ковид при около 7 до 35% от преболедувалите (зависи от това колко пъти са боледували, в коя част на света, ваксинирани ли са).
Всяко следващо преболедуване на Ковид увеличава риска от дълъг Ковид, всяка ваксина намалява риска от дълъг Ковид дори да се разболеете. Дълъг грип няма, така че ваксината за Ковид остава точно толкова важна (ако не и по-важна) от тази срещу грип.
Аз ще си сложа новата ваксина срещу Ковид в следващите няколко дни. Децата ми също.
От Фейсбук профила на д-р Аспарух Илиев, инфекционист и ръководител на лаборатория към Медицинския университет в Берн.
Още по темата
/
Лекар: Характерно за това заболяване са силните болки в гърлото, отпадналост, повишена температура, болки в ставите и мускулите
14.08
Още от категорията
/
Посочиха България добрия пример за пълната реформа в грижата за децата – над 7500 деца са изведени от институциите и са настанени в семейна среда
09:56
Габриела Руменова: Ако се поддаем и сключим неизгодна сделка по телефона, в 14-дневен срок можем да си върнем парите
09:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.