МЗ, всички проблеми в здравеопазването ли решихте, че и това ви остана време да прецаквате? С този въпрос се обръща към Министерството на здравеопазването педиатърът и ревматолог Таня Андреева по повод новата наредба - преди употреба на козметични продукти за боядисване на клиента се прави тест за чувствителност по начин, указан на опаковката.

Ето какво още пише тя: 

Когато някой гений е мислил тази наредба, дали се е запитал:

- Колко са алерголозите в България?

- Колко струват тестовете за алергии?

- Колко жени боядисват косата си през 20 дни?

- Колко се чака за алерголог с направление?

- Ако се намери алерголог и тестуване с направление, колко ще струва това на НЗОК?