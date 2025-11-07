Лекар от ВМА заминава с българската експедиция към Антарктида
Предизвикателството приема старши лейтенант д-р Денис Исмаилов – офицер от първия випуск военни лекари, който се дипломира през 2023 година, съобщиха от лечебното заведение. Млад, подготвен и решителен, той поема щафетата от д-р Мария Якова, която през последните две експедиции заслужи отлични оценки за своя професионализъм. Преди нея беше д-р Петко Гинев – също с високи резултати и признание. Всеки от тях остави следа, опит и уроци за следващите.
"Тръгвам с респект към мястото, с желание да бъда полезен и с ясното съзнание, че нося отговорност не само като лекар, но и като представител на ВМА,“ сподели старши лейтенант д-р Исмаилов.
Военните медици са доказали, че дългът няма граници – било то в болница, на мисия зад граница или сред безкрайната белота на Антарктида. ВМА е навсякъде, където България има нужда от професионализъм, кураж и подготовка.
Сред задачата на експедицията е да бъдат осигурени условия за реализирането на десетки научни проекти, част от тях – и извън пределите на българската база "Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.
