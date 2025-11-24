Лекар предупреди: Атакува ни стомашен вирус с повръщане, лекува се само с диета
©
По думите му вирусът, който протича с кашлица, продължава от 2 до 4 седмици, а стомашният вирус - само два дни. При него заразеното дете не трябва да се лекува с антибиотици, а само с подходяща диета. Симптомите са повръщане и диария, които продължават до два дни.
"И при грип, и при вирусните заболявания симптомите са трудни за разграничаване. Болки в гърлото, температура... Важно е човек да сложи маска и да предпази околните", каза още д-р Сотиров.
Според него интересът към противогрипните ваксини е много по-голям, отколкото предните годни. "Количествата бяха увеличени, но търсенето е много голямо, така че те пак не достигат. Ако човек е имунизиран, ще боледува изключително леко. Особено важно е при децата", обясни д-р Сотиров.
Още по темата
/
Проф. Георги Попов: Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в България и цяла Европа
23.11
Проф. Александрова: Вирусите на Земята са повече, отколкото са звездите във Вселената. COVID не е последната пандемия
11.11
Още от категорията
/
Пациентски организации алармират: Обмисля се ТЕЛК решенията да могат да се отменят до 5 години след издаването им
09:53
Експерт: ЕС няма дързост да предприеме по-сериозна крачка и да промени радикално правилата, които задушават бизнеса
23.11
Ецио Гавацени за "сафаритата с хора": Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по цивилни, включително деца
23.11
Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да работят ПОС терминалите и банкоматите
23.11
Мощна буря удари Бургас
23.11
Заваля сняг!
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кръводаряването – как всеки може да спаси живот и какво трябва да...
15:16 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.