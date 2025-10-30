ЗАРЕЖДАНЕ...
Лекар предупреди: Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни. Случаите на коронавирус скочиха
"Нормално е случаите на коронавирус да се увеличават, защото стоим повече в затворени помещения. 1/3 от дошлите в нашия кабинет са именно с COVID-19. Това не бива да ни плаши. Тече усилена ваксинация. Има много висок интерес към имунизирането както за коронавирус, така и за грип. За около 10 дни са поставени над 150 ваксини в нашия кабинет. Лошото е, че в аптечната мрежа почти се изчерпаха ваксините на свободна продажба. В кабинетите все още има налични, но те са за хора над 65-годишна възраст", уточни пред NOVA общопрактикуващият лекар Гергана Николова.
Внимание: Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни.
В началото и двете заболявания си приличат - висока температура, болка в гърлото, сухота. Затова медиците съветват болните да си правят тестове.
"Важно е да се знае какво се лекува, защото при грипа терапията е специфична. Все още при COVID-19 част от пациентите губят вкус, обоняние", обясни Николова и призова болните да не се лекуват с антибиотик само заради висока температура. Според нея пикът на грипа ще е през януари - февруари.
