След смъртта на младата жена, починала след поставяне на филър в гърдите, пред bTV говори началникът на Клиниката по съдебна медицина на Александровската болница – доцент Александър Александров.Екипът му изготвя експертизата за смъртта на жената, от която ще стане ясно какво точно е довело до фаталния край. На базата на това прокуратурата ще трябва да реши дали да повдигне обвинение срещу хирурга, извършил манипулацията.В петък от Съдебна медицина поясниха, че не могат да се ангажират с дата, на която ще бъде готова експертизата, защото може да се наложат допълнителни изследвания. Лекарят, извършил манипулацията, може да практикува, докато срещу него няма повдигнати обвинения.Жената е постъпила в Александровска болница в много тежко състояние, каза доцент Александър Александров. Тя е била дехидратирана и не е можела да се храни."Направени са страшно много консултации, преразглеждане на стратегиите, терапевтични стратегии, изследвания и така нататък. Въпреки всичко обаче се развива сепсис. Разпространява се тази инфекция, която е започнала от гърдите, в цялото тяло, което води до бъбречна, дихателна и сърдечна недостатъчност“, обясни доц. Александров.Доцент Александров пояснява, че оздравяването на всяка една част от човешкото тяло протича по различен начин и е задължително тези процедури да се извършват от професионалисти с практически опит. Вторият проблем е, че няма контрол върху използваните вещества.Изяснява се какъв е продуктът, поставен на починалата женаНа въпрос може ли хиалуронът да убие, той отговори: "Напоследък се наблюдава инжектиране вместо хиалурон на други течности, които се предлагат като хиалурон – обемоуголемяващи, включително в по-евтините процедури, както и течен парафин“.Назначената съдебномедицинска експертиза е сложна и е едно от основните доказателства за повдигане на обвинение."Убеден съм, че при съдебномедицинската аутопсия са взети необходимите материали, включително и от тези зони, за да се пуснат и токсико-химични изследвания, с цел да се направи опит да се определи какво е веществото, което е инжектирано“, допълни медикът.Съветът на доцент Александров е да не забравяме, че тялото ни не е еднакво и пълен синхрон не може да има.