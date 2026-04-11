Утре е Великден! Наличието на повече от стандартното количество яйца в хладилника ни навежда на въпроса - Колко можем да изядем?
С публикация на професор Сотир Марчев ФОКУС ви припомня каква е хранителната стойност на едно яйце.
Едно средно яйце съдържа приблизително:
75 калории
5 грама мазнини
6 грама протеин
0 въглехидрати
67 милиграма калий
70 милиграма натрий
210 милиграма холестерол
Лекарят напомня още, че яйцата са чудесен източник на витамини A, D и B12, както и на холин, който е хранително вещество от съществено значение в метаболизма.
Препоръките
"Всички кардиологични препоръки са единодушни, че до 7 яйца седмично, са здравословен вариант за закуска, обяд или вечеря, за предпочитане пред силно преработените "заводски" храни. Светли Великденски празници!", пише професорът в социлалните мрежи.
