Утре е Великден! Наличието на повече от стандартното количество яйца в хладилника ни навежда на въпроса - Колко можем да изядем?

С публикация на професор Сотир Марчев ФОКУС ви припомня каква е хранителната стойност на едно яйце.

Едно средно яйце съдържа приблизително:

75 калории

5 грама мазнини

6 грама протеин

0 въглехидрати

67 милиграма калий

70 милиграма натрий

210 милиграма холестерол

Лекарят напомня още, че яйцата са чудесен източник на витамини A, D и B12, както и на холин, който е хранително вещество от съществено значение в метаболизма.

Препоръките

"Всички кардиологични препоръки са единодушни, че до 7 яйца седмично, са здравословен вариант за закуска, обяд или вечеря, за предпочитане пред силно преработените "заводски" храни. Светли Великденски празници!", пише професорът в социлалните мрежи.