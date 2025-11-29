Лекари спасиха 101-годишен българин след уникална операция
Ангел Неделчев от ямболското село Воденичане успешно премина сложна интервенция в Клиниката по гръдна хирургия на болницата в областния град, след като получи тежки травми при битов инцидент.
Екипът на проф. д-р Даниел Вълчев избра щадяща видео-асистирана операция през едва 3–4-сантиметров разрез, извършена под местна упойка – единствената безопасна опция за пациент на тази възраст с остра дихателна недостатъчност.
Интервенцията бе успешна, а столетникът вече се възстановява и се очаква скоро да бъде изписан, предаде BG on Air.
Случаят ще бъде включен в нов учебник към БАН като пример за ефективното прилагане на иновативни техники при високорискови пациенти.
