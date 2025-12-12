На 13.12.2025 г. (събота) от 10 ч. в "Интер Експо Център“ в гр. София ще се проведе 79-и Извънреден събор на БЛС. Това съобщиха от съсловната организация, предаде zdrave.net.На форума ще бъде взето решение за одобрение на условията и параметрите, при които Българският лекарски съюз да подпише предстоящия Национален рамков за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2026 - 2028 г.