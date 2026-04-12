Преяждането също се счита за грях и е хубаво да сме по-дисциплинирани. Това каза ендокринологът д-р Райна Стоянова пред NOVA по повод празничното хранене на Великден.

Тя коментира още ползите за метаболизма от постите, правилата за интервалното гладуване, етичността на инжекциите за отслабване и как самотата и емоциите влияят върху продължителността на живота и хормоналния баланс.

Постите и метаболизмът

Според д-р Стоянова Великденският пост е "един много силен метаболитен инструмент", който има своите позитиви по отношение на пречистването на тялото и духа. Тя подчерта, че след продължителен период на въздържание е изключително важно да не се преминава рязко към прекомерно хранене. "Това би било голям стрес за нашата храносмилателна система и като цяло за организма ни", обясни ендокринологът.

Препоръката за хората, които са постили, е плавно въвеждане на животински продукти – първо мляко, млечни продукти и яйца, но в ограничени количества.

"Две-три яйца дневно, не повече", съветва д-р Стоянова, като допълва, че с агнешкото месо също трябва да се внимава, за да не се претовари организмът.

Интервално гладуване и медицински тенденции

Относно популярното интервално гладуване, д-р Стоянова посочи, че то води до намаляване на кръвната захар и инсулина, което спомага за загубата на висцерални мазнини в коремната област. Тя обаче предупреди, че този режим не е подходящ за всеки.

"Може да доведе до стрес в организма и има различни правила, с оглед на това да не се наруши хормоналното състояние, особено при жените", обясни тя и добави, че методът не се препоръчва за пациенти със захарен диабет тип 1 и тип 2.

Ендокринологът коментира и практиката да се използват инжекции за подтискане на апетита преди празници: "Не е медицински и етично коректно да използваме инжекциите за отслабване, за да контролираме хранителния си режим по време на празниците". Тя напомни, че затлъстяването е хронично прогресиращо заболяване, което изисква продължително лечение, назначено от лекар.

Връзката между самотата и здравето

Д-р Стоянова обърна внимание на социалния аспект на празниците, отбелязвайки, че "самотата е един от най-съществените рискови фактори за смъртност и намаляване продължителността на живота".

Тя призова хората да търсят свързаност с близките си, тъй като положителните емоции стимулират отделянето на хормони като окситоцин, допамин и серотонин.

"Окситоцинът е хормон на изключителното щастие, свързаност и благоденствие", обобщи тя, подчертавайки, че здравето зависи не само от храната в чинията, но и от позитивните мисли.