Лекарство, използвано за контрол на кръвното налягане, е поскъпнало значително само за един месец. Става въпрос да лекарството Тамара Плюс – капсули. За разликата в цената сигнализира потърпевш гражданин в социалните мрежи."Едни и същи хапчета за кръвно с цена от декември и януари!“, уточнява той в публикацията си, придружена със снимка на етикетите на лекарствата.От снимката се вижда, че опаковката, закупена през декември, е струвала 18,79 лв. (9,61 евро), докато през януари цената вече е 27,97 лв. (14,30 евро).Проверка нав онлайн сайтовете на аптеките у нас показа, че цената на лекарството варира между 23,74 лв. (12,14 евро) и 26–27 лв., в зависимост от аптека. Въпреки това, разликата от декември до януари е значителна и буди притеснение сред потребителите.