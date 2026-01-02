Лекарство за кръвно поскъпна с над 9 лв. за един месец?
"Едни и същи хапчета за кръвно с цена от декември и януари!“, уточнява той в публикацията си, придружена със снимка на етикетите на лекарствата.
От снимката се вижда, че опаковката, закупена през декември, е струвала 18,79 лв. (9,61 евро), докато през януари цената вече е 27,97 лв. (14,30 евро).
Проверка на ФОКУС в онлайн сайтовете на аптеките у нас показа, че цената на лекарството варира между 23,74 лв. (12,14 евро) и 26–27 лв., в зависимост от аптека. Въпреки това, разликата от декември до януари е значителна и буди притеснение сред потребителите.
