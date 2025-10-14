ЗАРЕЖДАНЕ...
Лена Бориславова: Бойко май е вдигнал кръвно
©
Това написа Лена Бориславова от ПП-ДБ във Facebook.
Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Ние сме 6-ти след изборите в Пазарджик. Резултатът ще е още по-зле, ако останем в такова правителство, коментира преди минути лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на извънреден брифинг в централата на ГЕРБ след местните избори в Пазарджик.
Борисов отговори и на критиките на ПП-ДБ: "Изядоха те! Благодаря, Мирчев, не ни мисли, ще оцелеем. Вкарахте ни в сивия сектор по времето на Асен Василев. Изплашиха хората- търчат на живи връзки цяло ПП- ние в тази помия не участвахме". Ние сме 6-ти. Василев добре каза- имаме си алтернатива "Възраждане", "Величие"- проруска коалиция", подчерта той.
Лидерът на ГЕРБ отправи и сериозни критики към председателят на парламента Наталия Киселова.
"На Киселова една година шеф на парламента ѝ стига! Тя, където види празник, заминава и се показва", каза Борисов и попита:
"Колко депутати има зад гърба си? Трябва да пита преди да тръгне някъде".
Още по темата
/
Регионалният министър: От утре товаримостта на камионите ще бъде контролирана от асфалтовите сензори
17:07
Желязков: Важно е проблемите да бъдат правилно адресирани, така че през 2026 година резултатите да бъдат съвсем различни
12.10
Росен Желязков ще участва в ритуала по полагане на военна клетва на курсантите от НВУ "Васил Левски" в Шумен
11.10
Още от категорията
/
ПП-ДБ предлагат: Създаване на комисия за "Хемусгейт", изслушване на министър Митов и на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев
16:31
Заместник-министърът на труда и социалната политика: Прекратяването на насилието срещу деца е стратегическа инвестиция в бъдещето на България
11:01
Петър Волгин: Вотовете на недоверие у нас и в Европейския парламент си приличат дотолкова, доколкото се оспорва това, което наричаме статукво
09:18
Татяна Буруджиева: Много сериозна е разликата между ДПС и другите в Пазарджик, такъв резултат не може да се купи
09:07
Румен Радев: Ангажираността на младите хора на България с обществени каузи е ключ към силно общество и вдъхновение за промяна
13.10
Георг Георгиев след срещата с Вадефул: Между България и Германия стоят много силни връзки, гледаме в една посока
13.10
Диян Стаматов: Предлагаме на подрастващите отдалечено от мирогледа им учебно съдържание и очакваме същите високи резултати като преди 20-30 години
13.10
Меглена Плугчиева: Тревожи ме, че Терзиев не е готов на никаква самокритичност, допуснати са груби грешки, на които сега софиянци берат плодовете
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.