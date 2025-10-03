ЗАРЕЖДАНЕ...
Левон Хампарцумян: 50 години не може да се направи една магистрала! Предупреждават, че ще има природно бедствие половин ден след него!
© BgonAir
Той даде пример със системата BG ALERT, като посочи, че "ефективността на парите в системата е ниска".
"Трябва да имаме такава система, но ще трябва да похарчим още пари. По-добре организираните, стегнатите икономики го правят с по-малко пари. И 10% данъци, и 15% данъци, спрямо световната скала, са ниски данъци. Ако ги изсипваме като вода в пясък, няма никакъв смисъл. Паралелно с разговора за вдигане на данъци, трябва да видим какви са реформите, които трябва да се направят", подчерта Хампарцумян пред Bulgaria ON AIR.
Трябва да имаме балансирани бюджети
"България трябва да бъде с балансирани бюджети, освен ако няма някакъв тип инвестиция в бъдеще, за да имаме дефицитни бюджети. Когато се вижда ефективността на публичните пари, виждаме, че 50 години не може да се направи една магистрала, че ни предупреждават, че ще има природно бедствие около половин ден, след като то вече се е случило", анализира финансистът.
По думите му, докато има обществена търпимост, всичко това ще се случва.
"Нито Еврозоната, нито ЕС, нито НАТО е имунизация срещу икономически неуспех. В изключително високи назначения в държавата политическата лоялност е много по-важна от компетентността и професионализма.
Модерната държава изисква компетентност, управление на системите грамотно. Вярно е, че годината е суха, но в основата на всеки язовир има по един електрогенератор, принадлежащ обикновено на политически добре свързани хора, които източват водата на язовирите. Този ток го продават, остават следи", коментира Хампарцумян.
Още по темата
/
БСК против идеята здравни права да се възстановяват след изплащане на забавените вноски само за три години назад
19:13
Петър Ганев: Увеличението на вноската за пенсия с 3 пр. пункта ще удари върху разполагаемия доход на домакинствата
16:13
Икономист: България има най-високия ръст на заплати в администрацията и сектор "Сигурност" за последните 6 г. от целия ЕС - 116%. Това е повече от 2 пъти увеличение!
01.10
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
01.10
Работодатели: Изчисленията са, че "само" 450 хиляди получават минимална заплата, но това е грешно число
30.09
Дянков и Дацов за препоръките на МВФ по отношение на плоския данък – прогресивното облагане би разместило цялата данъчна система
26.09
Петър Ганев: Около 25% от работещите у нас получават своите възнаграждения от публичния сектор
26.09
Манолов, КТ "Подкрепа": Съгласен съм осигуровката за пенсии да скочи с 1% още от 1-ви януари, но на МВФ отдавна нищо не дължим
24.09
Още от категорията
/
Анализ: Личните лекари са изчезващ вид. Има населени места, в които на едно джипи се падат над 3200 пациенти
22:52
Иван Иванов: Моите критики към АПИ са изключително сериозни, включително към пътноподдържащите фирми - те ще бъдат глобени
22:35
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
21:18
Над 1300 са нарушенията, които откриха инспекторите от НАП при летните проверки по Черноморието
19:13
Прокуратурата разпита отново "дясната ръка" на кмета на Варна, Диан Иванов е дал нови показания
19:13
Екипи на АПИ, ВиК и ДНСК имат срок до вторник да направят проверки по инфраструктурата и строителството в наводнените райони
16:36
Гуцанов: 115 общини са дали предложения за публични сгради, които да бъдат превърнати в нови домове за възрастни хора
15:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.