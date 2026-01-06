Левон Хампарцумян: Българите извадиха мухлясалите левове, държани под дюшека и в бурканите!
Стотинките, които трябва да бъдат изтеглени от обръщение, са около 330 – 350 20-тонни камиона. "Всичко това трябва да се прибере и на тяхно място да дойдат евроцентовете. Но това е процес, който няма да стане от днес за утре, тъй като монетите са в обръщение. Този процес чисто логистично е труден, тъй като става въпрос за огромни обеми", коментира той.
По думите му големите системи много бързо и гладко са направили преход към евро. "Проблеми ще има на по-ниски нива. Най-вероятно с времето цените ще станат по-закръглени, няма да е например 5.28 евро, но в момента законът налага да се прилага точният валутен курс и затова има повече нужда от монети", коментира Хампарцумян.
Аксиния Баева от Българска ритейл асоциация коментира, че в магазините възниква напрежение, но има и търпимост от голяма част от клиентите. "Това, което наблюдавам, е драматична разлика на обслужването в големите магазини и в малките обекти. Като че ли проверките вървят основно в големите обекти, където обаче всичко е изрядно, защото там се прави модерна търговия. Но в малките магазини дори нямаше стартови пакети, там и ценообразуването е обърнато в полза на търговеца, за да му е лесно да връща", обърна внимание тя.
