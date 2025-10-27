ЗАРЕЖДАНЕ...
Левон Хампарцумян: Надявам се да не прибягваме до повишение на данъци
© Фокус
Трябва да почнем да мерим ефективността на парите, които плащаме като заплати, възнаграждения и бонуси на администрацията, категоричен е той, тъй като според финансиста ефективността на държавната администрацията е ниска. "Само увеличението на заплатите не е достатъчно – искаме компетентност, професионализъм, бърза реакция, процеси, които са лесни, ясни и да дават резултат за обществото,“ каза той и допълни, че трупането на буфери в държавния бюджет означава, че сме избрали да не разходваме различни пера от бюджета, което като дългосрочна политика не води до добри резултати.
"Надявам се да не прибягваме до повишение на данъци без да затворим неефективностите в системата, или поне част от неефективността. Най-добре е първо да има реформи, после да има повишение на данъците. Средният вариант е повишаване на данъци, но паралелно с реформи, които да позволят по-рационалното и ефективно изразходване на нашите пари. Но не е добра идея непрекъснатото повишаване на данъци,“ категоричен е финансистът, като според него трябва да се намали потенциала за сива икономика в България.
Влизането на България в еврозоната не е гаранция за добра икономика, напомни Хампарцумян. "Еврото може да е всичко, но не е ваксина срещу лошо финансово управление. Имаме достатъчно много примери на страни в еврозоната, които от лошо финансово управление са закъсвали, и други, които пък използват възможностите си в един такъв общ динамичен пазар.“
Още по темата
/
Икономист: Ако получавате 1000 лв., вие не знаете каква част са пенсията ви и каква част са подаръци и надбавки
10:49
Силвия Георгиева: Макрорамката, която НСОРБ представи пред МФ, е с 13% ръст на общата субсидия за общините за Бюджет 2026
21.10
Шарков: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%. Голяма част от нейната тежест се пада върху 1,67 млн. души
20.10
Любомир Каримански: БВП расте, в същото време дефицитът ни расте, което е абсолютно ненормално
18.10
Бивш министър на икономиката: По-лошо от това да се взима дълг, с който да се плащат пенсии, няма
17.10
Проучване на Синдикат "Образование": 88% от учителите биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати
13.10
Проучване на Синдикат "Образование": 88% биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати
13.10
Още от категорията
/
Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
12:14
Слави Ангелов: Иво Илиев съобщил, че убийството на Мартин Божанов-Нотариуса, е предовратило неговия арест
26.10
Бесарабска българка от Украйна: Сравнявам България с Украйна. И двете държави бяха под сериозно руско влияние
26.10
"Пирогов": Детето, пострадало в района на Седемте рилски езера, остава в детската неврохирургия
26.10
България е в челните позиции по производство на подправката, наречена "червено злато". 1 грам струва над 30 лева
26.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.