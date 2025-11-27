Ивелин Михайлов го е афектирало. Наглеци по площадите, провокатори на Пеевски, които ми тикат телефони в лицето и като помоля два, три пъти да го махнат, най-малкото, което може да му се случи на Димитър Баберков е да му се счупи телефона, това заяви пред БНТ лидерът на МЕЧ Радостин Василев.
Краят на "Величие" е налице, заяви той и допълни, че реакцията на КПК и на прокуратурата е закъсняла. Аз просто показах документите срещу Михайлов публично и попитах парламента дали няма да се сезира публично, защото "става въпрос за източване на държавни субсидии". Каза, че не вярва "въобще в институциите на тази държава".
"Ивелин Михайлов трябва да бъде арестуван, за да спрат да бъдат мамени хората. Това е истината".
Групата на парламентарната група, по думите му, е нелегитимна. Те са организирана престъпна група.
"Там не само счетоводителят диабетик с отрязания пръст трябва да бъде арестуван. 15 човека е ядрото на тази група. Човекът просто искаше да прикрие една своя финансова пирамида и един свой предизвестен фалит с влизането в парламента".
То за всички е ясно, че този е мошеник, заяви Радостин Василев. И с такива не може да се обединяваш, допълни лидерът на МЕЧ.
Докато парламентът е репрезентативна извадка на купения вот на Пеевски и на Борисов. Да си намерят 160 гласа за Висшия съдебен съвет - каза Василев.
Ние бяхме на протеста, бяхме и на бюджетна комисия, видяхте наглостта на Пеевски - каза той. Поздрави Асен Василев и допълни, че така се прави и с "тези по този начин трябва да се работи". По думите му опозицията не е единна, защото е "раздирана от принципни различия".
По отношение на бюджета той заяви, че той е "крадлив и безпардонен".
За тотото каза, че то е на печалба, а не на загуба. Определи тези твърдения като големи глупости. Проблемът на тотото е, че "някой си го хареса и иска да го открадне". Мокрите поръчки в хазарта винаги ги прави Йордан Цонев, заяви лидерът на МЕЧ.
