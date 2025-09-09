ЗАРЕЖДАНЕ...
Лидерът на СДС на 9 септември: Еврото е връщането на България в лоното на Европа
© Булфото
По думите му този път не се харесва на някои от политическите формации. "Така че безпътица няма, по-скоро има нехаресване на част от обществото от пътя, който е избран от демократичната общност и от мнозинството на българските граждани", очерта политикът, а повод за коментара му е годишнината от Деветосептемврийския преврат.
Според него датата означава разделение. "Беше избита българската интелигенция, български военни, бяха конфискувани имотите на десетки, на стотици хиляди. Влязохме в един период от години, който попречи на България да бъде на мястото, където й се полага, именно в Европа, заедно с Източния блок бяхме в ония социалистически лагер, за който не искаме да се спомняме. Но така или иначе това е дата, която трябва да ни напомня, че това нещо вече никога не трябва да се случва".
Христов коментира, че половината от българските граждани все още се колебаят по отношение на еврото, а това е "завършекът на един етап по развитието на България и връщането на България в лоното на Европа и при нашите партньори, които винаги са били част от културата на Европа".
"Виждаме и сега опити за дестабилизиране на правителството, като започнем от вдигнатия юмрук и протестите", напомни политикът.
Още по темата
/
Илия Лингурски: Средствата и активите в евро, които обезпечават българската валута, са около 69 млрд. лв.
03.09
Социологът Кънчо Стойчев: В стремежа си да запазят властта, управляващите ще са склонни на нови и нови заеми
03.09
Експерт: Ееврозоната ще подейства като катализатор на очакванията. Вместо автоматично поскъпване на имотите, ще изправи пазара пред нова среда
02.09
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
02.09
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "дукат"
02.09
Още от категорията
/
Председателят на Асоциация "Памет за утре": Една от целите ни е да вземем нещата от миналото и да ги пренесем в настоящето
18:56
АОБР и еврокомисарят за финансовите услуги обсъдиха създаването на съюз на спестяванията и инвестициите
17:09
Даниел Митов: За България е чест и отговорност да организира най-голямото учение по линия на гражданска защита в рамките на НАТО
08.09
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
08.09
Доц. Йосиф Аврамов: С известни затруднения България ще изпълни бюджета, не е необходимо да се вдигат данъците от 1 януари
08.09
Мая Манолова: С въвеждането на такса "Водомер" правото за достъп до вода ще се превърне в лукс
08.09
Засилен контрол по пътищата в страната, очаква се към обяд и следобедните часове движението да се натовари значително
08.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.