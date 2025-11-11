Проектобюджетът за 2026 г., предложен от властта, залага философия на разходи без достатъчна фискална дисциплина. Това заяви бившият икономически и социален министър Лидия Шулева.По думите ѝ посоката е "колкото повече, толкова повече“, но в негативен смисъл.Шулева подчерта, че в бюджета за 2026 г. се предвиждат разходи в размер на 45,8% от Брутния вътрешен продукт (БВП), при положение че Законът за публичните финанси определя максимален праг от 40%."Години наред държахме разходите между 37% и 38%, максимум до 40%. Сега вече сме на нива от 45%, което е опасен прецедент“, уточни тя.Бившият министър на икономиката предупреди, че тази политика ще доведе до увеличаване на данъците и осигуровките, както и до повишаване на държавния дълг.По думите ѝ за 2026 г. са предвидени нови заеми за 20,5 млрд. лв. (около 10,5 млрд. евро), което ще утрои и разходите за лихви по обслужването на дълга.Според Шулева сериозен проблем е и необоснованото увеличение на заплатите в държавния сектор, което надвишава реалните нива на инфлация. "При инфлация от 3,5% имаме увеличения на възнагражденията с 12, 15, дори 50% в някои сектори. Няма връзка между ефективност и възнаграждение“, коментира тя пред bTV.Шулева изрази тревога, че излизането от валутния борд и влизането в еврозоната може да доведе до "развързване на ръцете“ на управляващите по отношение на харченето."Докато бяхме във валутен борд, фискалната стабилност беше свещена. Сега чуваме в парламента, че това вече не било толкова важно“, каза тя.Лидия Шулева предупреди, че ако разходите продължат да растат и се финансират чрез дългове, България може да последва румънския сценарий – с високи задължения и нужда от тежки икономически мерки."Сметката винаги се плаща от човека на улицата, не от тези, които гласуват законите“, допълни тя.