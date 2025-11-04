Лиляна Павлова: България е готова. Въвеждането на еврото не е само начало, но и край
©
Това каза Лиляна Павлова- вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.) при откриването на конференцията "България на прага на еврозоната“.
"Европа инвестира в себе си, за да защити себе си и гражданите си. Това е дългосрочна политика. След години на усилия България е на финалната права за приемането на еврото. България е готова. Въвеждането на еврото не е само начало, но и край. България не само сменя валутата си, а и визията си", допълни Павлова.
Актуални теми
