ЗАРЕЖДАНЕ...
Линейка откара задържания за убийството в столичен мол, прилоша му в съда
©
Припомняме, че престъплението беше извършено в неделя вечерта, а жертвата - връстник ан обвиняемия, почина от раните си.
Мярката в Софийския градски съд трябваше да започне в 16 часа, но заради проблеми в говора на задържания, заседанието беше прекъснато до намиране на логопед.
При непълнолетни мерките за неотклонение са различни от обичайните и се налага задържане под стража, само при особено тежки престъпления. Съдът трябва да реши дали случая е такъв предвид, че става дума за убийство на друго дете.
Още по темата
/
Венцислав Николов за убития ученик в мол "София": И паник бутон да има, нещо такова трудно може да се предотврати
13:42
Инсп. Цонкова от отдел "Детска престъпност": Убиецът на Краси е бил неглижиран от своите родители
09:15
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейната, нито полицията
20.10
Свидетел на сбиването в мола в София, при което загина момче: Първоначално никой не реагира, помислихме си, че е шега
20.10
Още от категорията
/
Бившият кмет на Руен за тройното убийство: Семейството беше проблемно, бащата има забрана да влиза в къщата
19:41
По пазарите си правят какво си искат – пършиво букетче срещу 27 лева и без касова бележка – къде са проверяващите
18:25
Близо 91 млн. лева са отпуснати за неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствията
16:14
Силвия Георгиева: Макрорамката, която НСОРБ представи пред МФ, е с 13% ръст на общата субсидия за общините за Бюджет 2026
16:12
Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
12:28
Здравен икономист: Има много медикаменти за различните групи заболявания. Всички терапии са реимбурсирани от НЗОК
11:51
Доц. Валентин Вацев: Залезът на петата българска държава ще продължи още 2-3 г. Толкова трябват на конфликта между Русия и НАТО да се разгърне напълно
11:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.