Заради липса на кворум днешното пленарно заседание няма да се проведе. Депутатите приеха единствено седмичната си програма.При първия опит се регистрираха 111 депутати. В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители и беше дадена 15 минути почивка.След нея Наталия Киселова направи втора проверка на кворума и отново се оказа, че няма нужния брой депутати. При втория опит се регистрираха - 110.Председателят на НС закри заседанието, а следващото е утре от 9:00 часа.