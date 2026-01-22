Сподели close
Няма кворум, закривам днешното пленарно заседание. Това обяви зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов след като депутатите за трети път след две почивки се опитаха да съберат кворум за да започнат работа, предаде репортер на ФОКУС. 



Очаквайте подробности!