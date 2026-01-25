Журналистът и публицист Лияна Панделиева по повод тежкия инцидент, при който пожар изпепели апартамент, жена загина, а двете ѝ деца са в тежко състояние в болница "Пирогов", а друго двама са също в здравно заведение за лечение. Ето какво сподели тя:Една майка е мъртва, две дечица са в тежко състояние в реанимация заради тежко обгазяване от пожар, още двама възрастни са в реанимация.Причината за пожара? Пореден психично болен, който живее сред здравите хора и който е пряката причина за пожара, довел до смъртта на майката; той е причина за трагедията на хората в цял вход посред студената зима.Та за какво казвате ще се борят политиците на предстоящите избори? Само за велики неща. Световни! Дребни хора с проблеми, които водят до смърт не са им в сценария.За коя честност по-конкретно ще става дума, след като правителство след правителство, парламент след парламент не считат за нужно да запазят живота и здравето на обикновените хора, които ежедневно, понякога ежечасно и ежеминутно страдат свирепо от неконтролируемия терор на психично болни хора?И докога? И защо? Всеки клошар, който иска да превърне апартамента си в сметище, може да го направи. Всеки психично болен, който иска да приюти 50 кучета и 30 котки в дома си и да ги остави да се изядат едно-друго го прави безгрижно, докато текат дела с години и години за неговото изселване, а съседите в пълно отчаяние напускат собствените си домове и се изнасят под наем.Кой и как защитава здравите хора от тези с психични заболявания? Ах - да. На нашата държава психично болните изобщо не са тема. Не е интересна. Не е вървежна. От съседите на психично болните колко гласа да се съберат в цялата страна, па и не е ясно за кого ще са тези гласове.Още не съм чула кандидати за депутати, които да поемат ангажимент да бъде изцяло променена политиката по отношение на психично болните хора.Сега онзи, който е подпалил апартамента си и заради когото е загинала една майка, нейните деца ги спасяват в реанимация и още двама души берат душа, е настанен в психиатрия. Щом започне да се държи адекватно - ще го пуснат. Той вече няма жилище, в което да живее, но нищо не го спира да се настани в останките и да продължи да тероризира съседите.Посочете поименно - вероятно някой от вас знае - кой депутат от коя парламентарна сила опита да предложи за обсъждане дълготрайна стратегия за грижа за психично болните хора и подпомагане на техните семейства?Посочете кой министър на здравеопазването заложи политика за психичното здраве?Бог да прости милата жена, умряла задушена в съня си. Дано нейните дечица разчитат на добро семейство, което да ги отгледа.Още една трагедия е част от новините, която е пряк резултат от историческото безхаберие на политиците ни, които и да са те.