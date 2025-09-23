Прибирах се в София в събота по "Тракия". В строен трафик с около 50 км/ч се движехме по бул. "Цариградско шосе" от караулката към центъра. Така журналистката Лияна Панделиева започва последния си пост във Facebook.Ето какво разказа тя: "В отсрещното движение отдалеч видях сърдитите светлини на полицейска кола, която се залепи за задницата на мощен лъскав черен мерцедес, направи му онова "виу-виуу-виу" и го спря в аварийната.Последното, което видях е как от полицейската кола като лъвове изскачат двама супер бесни полицаи, които се втурнаха към мерцедеса. След това отминах. Ама ми стана гот.Не - не успяват да снимат и да хванат всички автотерористи, но от сърце се надявам този да го е отнесъл с един саблен удар до кръста.Иначе наблюдението ми е, че не само из страната, а и в София трябва да бъде обримчено с колчета по средната маркировка и така обратните завои поне да станат невъзможни, както и най-абсурдните изпреварвания.Ако имаше начин да влязат в употреба и като доказателство камерите на столична община, само събирането на глобите от нарушители ще ни направи супер богата столиц