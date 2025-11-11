Лияна Панделиева за лекаря, убил кучето Мая: Постоянен арест и затвор за Ненад Цоневски
Ето каво още каза тя по темата: "Свикнала на добро от хората, макар и живееща на улицата, в последните си мигове Мая е агонизирала ужасно без някой да може да и́ помогне, а докторът просто си тръгнал защото бързал.
Плачат не само хората, които са познавали и са се грижили за Мая, плачем всички, които приемаме обичта към животните за неразделна част от живота си и от ежедневно щастие.
За последните три години МВР е регистрирало 1060 случая на насилие над животни, но разкритите случаи са малко над 13%.
Помните ли кучето Мечо? Извергът Захари Шулев беше примамил спокойното улично куче с храна и го беше трошил кост по кост и го беше рязал, а после го изхвърлил обратно на улицата да агонизира. Хора научиха къде е домът на изрода и го помляха с камъни, а като единствен знак на съпричастие, полицията не се намеси и не ги спря. Тогава стотици хора пожелаха да осиновят кучето, след като бъде излекувано от ветеринари, но после никой не го взе. Мечо си остана в приют.
А изрода Шулев? Той получи глоба от 3 хил. лв., но не е известно да ги е платил.
За периода 2019-2024 г. 318 човека са дадени на съд за насилие над животни, включително жестокост, организиране на боеве или изоставяне в окаяно състояние. От тях 262 човека са били санкционирани, но само деветима са с влезли в сила присъди, като в затвора за три месеца е видинчанин, убил кучето си по чудовищно жесток начин.
През 2025 година в село Лесидрен мъж вързал кучето за колата си го влачил из улиците на селото. Спират го хора, като изскачат пред колата и отвеждат кучето за лечение. Присъда няма.
В Долна Митрополия мъж влачи куче, вързано за колата му няколко километра. Образувано е дело за жестокост към животно, присъда все още няма. Пак през лятото на 2025 г. мъж в Банско връзва куче за теглича на колата си и го влачи, под предлог, че така го учи да тича бързо. Образувано е досъдебно производство. Е, и?
В Панагюрище мъж също влачи куче зад колата си. Задържан е за 24 часа. Нищо не следва от това. Примерите, които намирам преливат от жестокост: стрелба със сачми по вързано куче, за да пищи животното; горене на части от тялото на животни.
И стигаме до ада на адовете: Двойката от Перник, които пред камера изтезават и убиват животни и продават изродските клипове онлайн. Това са 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишният Красимир Георгиев. Те са с мярка "постоянно задържане под стража“
В Димитровград 14-годишно момче беше задържано, след като удряло малко котенце до смърт и се похвалило със снимка на трупчето му в социалните мрежи. Ама дете – кво да направиш – играло си.
Арест за 24 часа за убиец на котки в Сливен е от миналата година. Ми толкоз. Убиец на котки от Севлиево се е отървал с малко ФБ публикации.
Когато обаче лекар – гръден хирург, работещ във ВМА – смаже животно и го остави в агония, това не можем и не бива да преглъщаме! Когато лекарите започнат безсърдечно да убиват животни, това е неизразимо страшно! Постоянен арест и затвор за Ненад Цоневски. Нищо по-малко не може да е приемливо!".
Припомняме, че на 9 ноември 2025 г. в столичния квартал "Разсадника“ беше извършен ужасяващ акт на насилие, при който специализант от ВМА прегази и уби бездомно куче докато то спеше кротко на тротоара. Тази сутрин на гаража на лекаря се появи и надпис "УБИЕЦ". Хиляди призоваха ръководството на ВМА да отстранят д-р Нeнад Цoневски от работа.
