Лондон предупреди Мъск: Grok генерира порнографски изображения, това трябва да се поправи
©
Ofcom, регулаторният орган на Обединеното кралство за комуникационни услуги, изрази "сериозна загриженост“ относно AI инструмента на социалната медийна платформа, тъй като той може да се използва за създаване на "разголени изображения на хора и порнографски изображения на деца“.
От началото на новата година потребители на X – предимно жени – са съобщили, че акаунти са използвали Grok, за да генерират техни изображения без дрехи.
Има и няколко случая, в които Grok е създал порнографски изображения на деца, според анализ на информационната агенция Reuters.
Още по темата
/
Нетното състояние на Илон Мъск спадна с 12 милиарда долара, след като акциите на Tesla се сринаха
24.07
"COVID-19 и биологични оръжия": Мъск обвини американска агенция, че е финансирала проекти, които са убили милиони
03.02
Още от категорията
/
Бащата на Сияна обвини Цветанка Ризова в тежка липса на професионализъм и наличие на зависимости
17:03
Министър Караджов към гръцкия си колега Христос Димас: Необходимо е в най-кратки срокове да бъде намерено решение относно блокадите на фермерите
16:42
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
16:38
Една от големите хранителни вериги отчете ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
15:27
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
14:18
КЗК започва проучване за нелоялни търговски практики от доставчици на храни за малките магазини
13:36
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
12:59
Брокер: Чуждестранни компании купуват цели сгради в България и плащат пенсии с приходите от наемите
12:56
Габриела Руменова: Начинът на представяне на информацията за цената не трябва да заблуждава потребителя
10:53
Варна е в пика на грип А
10:53
Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и копия на документи за произход на средствата
10:11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.