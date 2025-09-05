ЗАРЕЖДАНЕ...
Лоша новина за Плевен и областта: Бедственото положение се удължава до октомври
© Фокус
В Община Плевен – гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, с. Буковлък, с. Опанец и с. Ясен.
В Община Долна Митрополия – гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа.
Това съобщиха от Областната администрация в Плевен.
Още по темата
/
До три месеца правителството трябва да представи в парламента план за справяне с водната криза
04.09
Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
03.09
Нинова: Хора, лъжат ви, докато ви крадат! Вода има, но тя изтича и се влива в джобовете на властници и приближени
25.08
Още от категорията
/
Ограничават движението на тежкотоварни камиони над 12 т по АМ "Тракия", АМ "Хемус" и АМ "Струма" на 8 септември
20:06
България и НАТО ще проведат едно от най-мащабните и комплексни учения за управление при извънредни ситуации
17:23
Адриан Николов: В настоящия си модел пенсиите няма как да станат по-ефективни в свиването на бедността
17:22
Съдът окончателно спря прилагането на действащата методика за дялово разпределение на топлинната енергия
15:56
Доц. Мангъров: Ваксината срещу грипът не е върха на медицината, но нейното основно достойнство е, че е безопасна
15:23
Силви Кирилов за хронологията на инцидента, в който дете загина в Несебър: Не са прекъсвани реанимационните дейности до пристигането на втората линейка
12:24
Митов на откриването на нова сензорна линия на българо-турската граница: Това е една от най-натоварените граници в света
11:29
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.