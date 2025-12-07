Лошото време не позволява евакуацията на екипажа на танкера, блокиран до Ахтопол.
Метеорологичните условия в неделя са много по-лоши спрямо тези в събота. 15 метра в секунда е скоростта на вятъра в района, а вълнението на морето е 4 до 5 бала. Това прави абсолютно невъзможно достигането с граничен катер до танкера и разговор с екипажа.
От Министерството на транспорта съобщиха, че е направен контакт с фирмата–собственик на кораба. Той плава под флаг на африканската република Бенин, а компанията е позиционирана в китайската провинция Ухан. Собствениците са изпратили имейл до българското правителство с информация, че плавателният е с поддържащ персонал — моряци, които са седем души от Китай, по един моряк от Виетнам, Индонезия и Мианмар. Няма офицери на борда, както и капитан.
Екипажът все още е на борда на танкера. В понеделник Министерството на транспорта ще решава какво да се случи с кораба. По последна информация моряците са се разбрали с властите да не бъдат изтеглени от борда, а корабът да бъде провлачен до рейд до пристанище Бургас. Към този момент обаче няма осигурено финансиране от държавата, за да се случи това, защото процедурата е доста скъпа. Два влекача на Военноморските сили са в готовност да извършат тази операция, пише NOVA.
Към момента опасност от разливи няма, въпреки тревогите на местни рибари, че ако корабът се скъса, може да има разлив на остатъчно гориво.
