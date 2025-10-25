28-годишен мъж е пострадал тежко по време на ловен излет край Велинград. Откаран с въздушна линейка в столична болница. Това потвърдиха заот МВР.Мъжът е с опасност за живота.Инцидентът е станал по време на ловен излет в местност в района на село Драгиново. Пострадалият се подхлъзнал и пропаднал от над 20 метра в дере.Състоянието на мъжът не позволявало да бъде транспортиран по земя, затова е потърсено съдействие от медицински хеликоптер.