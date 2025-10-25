ЗАРЕЖДАНЕ...
Ловец е с опасност за живота, след като падна в дере край Велинград
Мъжът е с опасност за живота.
Инцидентът е станал по време на ловен излет в местност в района на село Драгиново. Пострадалият се подхлъзнал и пропаднал от над 20 метра в дере.
Състоянието на мъжът не позволявало да бъде транспортиран по земя, затова е потърсено съдействие от медицински хеликоптер.
