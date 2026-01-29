"Лукойл" постигна споразумение с Carlyle за продажба на чуждестранните си активи
© РБК
"ПАО "Лукойл“ съобщава за сключването на споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажбата на Lukoil International GmbH (100% дъщерно дружество на ПАО "Лукойл“, притежаващо чуждестранни активи на групата "Лукойл“). В обхвата на тази сделка не са включени активи в Република Казахстан, които ще останат собственост на групата "Лукойл“ и ще продължат да функционират в рамките на съответната лицензия“, се посочва в изявлението.
Сключеното споразумение зависи от изпълнението на някои условни клаузи, включително получаването на необходимите регулаторни одобрения, в това число разрешение за сделката с Carlyle от страна на Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).
"Компанията продължава преговорите и с други потенциални купувачи“, добавят от "Лукойл“.
Компанията напомни, че продажбата на Lukoil International е свързана с въвеждането от отделни държави на ограничителни мерки срещу "Лукойл“ и неговите дъщерни дружества.
Проф. Габровски: В системата има пролуки, през които изтичат пари...
21:54 / 28.01.2026
