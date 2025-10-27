ЗАРЕЖДАНЕ...
"Лукойл" ще продава международните си активи
Вече е започнало разглеждането на оферти от потенциални купувачи.
Продажбата на активите се извършва съгласно лиценза за ликвидация на OFAC. Ако е необходимо, Дружеството планира да кандидатства за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъсната дейност на международните си активи.
