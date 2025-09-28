Сподели close
Видео с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Рая Назарян се разпространява в социалните мрежи. На него се показва как двамата се "целуват".

Видеото обаче е абсолютно изманипулирано и фалшиво.

Проверка показа, че е генерирано с изкуствен интелект. За клипа е използвана снимка от пресконференция на ГЕРБ през юни 2024 г., на която няма интимни прояви между Борисов и Назарян (снимката можете да видите в галерията). Продължителността на видеото е 7 секунди. 

Нарастващото разпространение на подобни видеа става все по-често и експертите предупреждават да не се доверяваме на всичко, което се публикува в социалните мрежи.