Лятото сякаш не иска да си тръгне и ще продължи поне до края на месеца. Това сочат данните от глобалните модели GFS и ECMWF.От Meteo Balkans съобщават, че подобни изказвания сме чували още през юни, юли и август. Едно е ясно обаче климатичните промени се усещат все повече с всяка изминала година.Дали ще продължим да носим къси панталони, потници и рокли предстои да разберем.От Meteo Balkans предупреждават, че въпреки желанието ни за топло време, данните са изключително тревожни, тъй като не се очакват валежи, а само горещ въздух.