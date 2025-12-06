Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
© bTV
По думите му управляващите са наясно, че подаването на оставка би било политически най-изгодният ход за ГЕРБ:
"Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго“, каза пред bTV Дилов.
Той подчерта, че партията е готова за предсрочен вот и е убеден, че ще увеличи резултата си: "Познавам избирателите си. В тежки моменти партията расте. Ние в момента жертваме много политически принципи, за да направим управление, което да може да стабилизира държавата и най-вече да не попадне в ръцете на президента.“
Дилов призна, че огромна част от приятелския му кръг подкрепя протестите, но той самият не е бил на площада.
Според него обществената енергия е ценна, но опозицията се опитва да я използва:
"ПП–ДБ и "Величие“ се опитват да яхнат протестите. Това е нормално, виждал съм го от 90-та година насам.“
Той определи бюджета като "дълбока причина“ за натрупано недоволство към управлението.
На въпрос дали присъствието на ДПС до мнозинството не е довело до изострянето на ситуацията, Дилов отговори:
"Това е удобна формула за опонентите. Реалността е проста – това е правителство на малцинството, всяка подкрепа е важна.“ И добави, че за разлика от други партии, ГЕРБ не е хвалила Делян Пеевски:
Той подчерта, че институциите трябва да бъдат защитавани, а не унижавани: "Атакуваш ли полицията и пожарната, атакуваш собствената си сигурност.“
Депутатът коментира и обвиненията в корупция, като постави акцент и върху обществото:
"В България много се краде. Колко от работодателите осигуряват на реалните заплати? Колко майстори издават фактура? Корупцията е двустранен договор. Трябва всеки човек да е поне една десета толкова критичен към себе си, колкото към управлението, което и да е то. И когато го спре КАТ и попита: Какво правим сега, да си даде книжката. Поне от малкото да се започне“
Според Дилов новият проектобюджет ще бъде по-харесван от първоначално внесения:
"Аз предпочитах стария вариант, но този ще се хареса повече. Най-важното е, че не пипа данъците.“
Още по темата
/
Татяна Буруджиева: Реален смисъл вотът на недоверие можеше да има, ако опозицията беше изчакала внасянето на бюджета
05.12
Доц. Петър Чолаков: Не изглежда особено вероятно да успее този вот на недоверие, но са длъжни да опитат
05.12
Още от категорията
/
Министър Мундров: Само чрез споделяне и активна комуникация можем да преборим киберзаплахите и да изградим устойчива цифрова Европа
11:43
Атанасов: В този бюджет, който нощес са го внесли – няма нищо ново, освен че най-сетне се сетиха, че не трябва да вдигат данъците
10:25
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват еврото не като диктат и неизбежност, а част от европеизацията ни
05.12
Защо Русинов напусна ПП?
05.12
Зам.-министър Барбалов за платформата на КЗП: Надявам се този сайт да продължи и след изтичане на Закона за еврото
05.12
Икономистът Адриан Николов: Новият дълг се харчи за заплати на раздута администрация, запълване на дупката в пенсионния фонд и друго
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.