Икономическата картина на страната е повече от ясна- след 4 години безпилотно управление, идва време да се плаща сметката. И тая сметката някой трябва да има политическия кураж да я плати. И в момента има такава сглобка от няколко партии, които ще я платим. Това каза депутатът от ГЕРБ Любен Дилов-син в пленарна зала в рамките на дебатите по обсъждане на план-сметката на страната ни за 2026г., предаде репортер на"Честно казано аз бях готов за много повече данъчни промени. Но да кажем, че с щастливото съвпадение, приемането на еврото, ни кара да бъдем малко по- социално отговорни и да предложим мерки, които да не разтърсят хората финансово", каза още Дилов и допълни:"Искам да обърна внимание- защо ГЕРБ в различни формации толкова години управлява- защото може'', каза той и се обърна към ПГ на "Продължаваме Промяната-Демократична България":"А вие защо не управлявате- ми защото не можете. Претенциите ви днес на база на колко депутатски места? Колко власт ви отредиха гласоподавателите? Имахте шанса да управлявате, уплашихте се. Избяга ли един от лидерите ви-избяга за да не изпълни ангажиментите, които е поел. Обвинявате ни в корупция, ама лидерът на коя партия подаде оставка заради корупция? Чии кметове в момента ги разследват?'', продължи с атаките към опозицията депутатът от ГЕРБ.