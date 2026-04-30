Отсъстващият депутат на откриването на 52-ото Народно събрание е Любен Дилов-син от ГЕРБ. Той е получил преди дни тежък инсулт, докато е бил на почивка със семейството си в Италия след изборите, съобщават "Труд" и "24 часа".
И към момента депутатът е в болница в Рим.
Състоянието му е било много сериозно, бил е в кома, от която се е събудил сам.
Няма информация за състоянието му към днешния ден.
